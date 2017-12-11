КНДР разрабатывает биологическое оружие

Северная Корея, по всей видимости, продвигается в разработке биологического оружия. Об этом пишет The Washington Post в понедельник, 11 декабря, со ссылкой на сотрудников разведки США и стран Азии, а также экспертов в области вооружений.

По информации анонимных источников, Пхеньян в настоящее время "уверенно продвигается к созданию необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для доработанной программы биооружия - от заводов, которые могут тоннами производить микробы, до специализирующихся на генетической модификации лабораторий". Правительство лидера Ким Чен Ына отправляет северокорейских исследователей за границу для получения новых знаний в области микробиологии, указывает издание.

The Washington Post отмечает, что более 10 лет назад американская разведка предупреждала Конгресс США, что КНДР занимается разработкой биологического оружия. Пхеньян в 1987 году присоединился к конвенции ООН о запрете биологического и токсинного оружия, но продолжает работать над его созданием, говорится в плановом докладе за 2004 год, предоставленном Конгрессу разведкой. Теперь препятствия технического характера, судя по всему, преодолеваются, резюмирует WP.

В начале декабря США и Южная Корея провели в тихоокеанском регионе военно-воздушные учения Vigilant Ace, которые стали крупнейшими из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. Они последовали за очередным запуском Пхеньяном баллистической ракеты. В преддверии маневров газета ЦК Трудовой партии Корея "Нодон синмун" написала, что подобные шаги могут привести к ядерной войне. Позже представитель северокорейского МИДа заявил, что совместные учения США и Республики Кореи, а также угрозы Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР делают неизбежной войну на Корейском полуострове.