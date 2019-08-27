Последнее обновление: 27.08.2019 11:52

КНДР создает ракеты, способные прорвать системы ПРО

Северная Корея занята разработкой новых типов ракет, перехват которых с помощью систем ПРО может быть затруднен, заявил во вторник журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.

На прошлой неделе КНДР испытала две ракеты, которые, по словам главы японского военного ведомства, были баллистическими ракетами нового типа с малым радиусом действия.

"Северная Корея, похоже, разрабатывает ракеты с необычной и низкой траекторией полета, нацеленные на прорыв противоракетной обороны", - сказал Ивая.

По его словам, существует возможность, что КНДР стремится повысить точность и незаметность ракет, с тем, чтобы было труднее зафиксировать их до пуска.

При этом министр подчеркнул, что существует опасность применения Северной Кореей таких ракет с большей дальностью.

Как сообщалось ранее, 24 августа КНДР произвела испытание "сверхкрупнокалиберной" системы реактивного залпового огня. По данным Японии и Южной Кореи, ракеты достигли максимальной высоты около 100 километров и пролетели примерно 380 километров в сторону Японского моря.

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