Рынки акций Европы растут перед саммитом ЕС и заседанием ЕЦБ

Европейские фондовые рынки повышаются в среду в преддверии саммита ЕС, посвященного Brexit, и публикации итогов заседания Европейского центробанка, при этом испанский рынок акций торгуется в плюсе впервые за последние три дня.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,2 процента к 11.55 после некоторых колебаний между положительной и отрицательной территориями. В лидерах роста - фондовые биржи Мадрида и Франкфурта-на-Майне.

Индекс акций ритейлеров демонстрирует одну их лучших динамик среди отраслевых индексов.

Акции Tesco подорожали на 1,5 процента, подтолкнув вверх STOXX 600, после того как компания отчиталась о превысившей прогнозы годовой операционной прибыли.

Бумаги Dunelm Group Plc прибавили в цене 2,4 процента, так как ритейлер товаров для дома сообщил, что его годовая прибыль, как ожидается, превысит прогнозы аналитиков.

Цена бумаг ASOS выросла более чем на 10 процентов, после того как британский онлайн-ритейлер одежды сохранил годовой прогноз продаж, маржи прибыли и капитальных расходов, несмотря на падение доналоговой прибыли в первом полугодии.