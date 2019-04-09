Акции Европы торгуются без внятной динамики на фоне снижения бумаг Airbus

Европейские акции торговались без ярко выраженной динамики во вторник на фоне падения бумаг Airbus и поставщиков авиапроизводителя после того, как торговый представитель США предложил ввести пошлины на импорт воздушных судов и авиационных запчастей из Евросоюза.

К 10.40 панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,02 процента, французский CAC снизился на 0,10 процента, а немецкий DAX - на 0,18 процента.

Акции Airbus подешевели на 1,9 процента. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в понедельник предложил ввести пошлины на импорт целого ряда товаров из ЕС, включая крупные коммерческие воздушные суда, в ответ на субсидии блока для Airbus.

Бумаги поставщиков Airbus - Safran, Leonardo и Dassault - подешевели на 0,2-1,1 процента.

Акции Novartis снизились на 1,4 процента в первый день торгов после выделения в отдельную компанию подразделения фирмы Alcon, работающего в офтальмологической сфере.

Бумаги Alcon в ходе дебюта подскочили на 39 процентов.