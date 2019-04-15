Каждый восьмой житель ФРГ - иностранец

Примерно каждый восьмой житель Германии не является гражданином этой страны.

В 2018 году в стране проживали около 10,9 миллиона человек с иностранными паспортами, не обладавших одновременно немецким гражданством, сообщило в понедельник, 15 апреля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Эта цифра за год возросла на 2,7 процента (на 292 тысячи человек).

Между тем в 2017 году число проживающих в Германии иностранцев выросло на 5,7 процента. При этом статистики предупреждают, что данные показатели сложно сравнивать между собой, поскольку после резко возросшего притока беженцев в 2015-2016 годах многие из иммигрантов были зарегистрированы в качестве вновь прибывших иностранцев лишь в 2017 году.

При этом за прошедший год в Германию переехали 1,3 миллиона человек, уехали из страны - 1,0 миллиона. У статистического ведомства еще не имеется информации о том, какова доля беженцев в общем числе проживающих в стране иностранных граждан.

В 2018 году вновь значительно выросло число иммигрантов с разрешением на работу в Германии, которые приехали из стран, не входящих в Евросоюз. Этот показатель достиг отметки 266 тысяч человек, годом ранее - 217 тысяч. 12 процентов этих людей приехали из Индии, 9 процентов - из Китая, 8 процентов - из Боснии и Герцеговины, 7 процентов - из США. Их средний возраст составлял 35 лет, 68 процентов из них - мужчины.

Особенно резко в Германии растет в последние годы число трудовых мигрантов из балканских государств. По данным на конец 2018 года, почти четверть этой категории лиц составляли граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Косово и Македонии. В 2015 году этот показатель равнялся 9 процентам.

Общее число жителей ФРГ на 30 сентября 2018 года составило 82,979 миллиона человек.