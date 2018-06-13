В ФРГ сотни полицейских участвуют в операции против нелегальных мигрантов

Сотни полицейских в Германии участвуют в спецоперации против нелегальных перевозчиков мигрантов в страну.

"Спецоперация проходит в рамках дела об организованной криминальной сети", — заявил представитель федеральной полиции агентству dpa. Он добавил, что речь идет об обеспечении видом на жительство нелегалов из Индии и Пакистана.

Обыски квартир начались в 7.00 по местному времени, они проходят в Лейпциге, Айленбурге и Хетштедте в федеральных землях Германии – Саксонии и Саксонии-Анхальте. Кроме того, представитель федеральной полиции заявил о запланированных спецмероприятиях в других федеральных землях, не уточнив конкретно, в каких именно.