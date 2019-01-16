ОЭСР выявила прогресс в интеграции мигрантов в Германии

В интеграции мигрантов в рынок труда и систему образования в Германии за последнее десятилетие наблюдается значительный прогресс. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ЕС и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и опубликованные в среду, 16 января.

Согласно этим данным, за период с 2006 по 2017 год доля родившихся за пределами страны и работающих жителей ФРГ выросла на 7,9 процентных пунктов, превысив 67 процентов от общего числа иммигрантов. За тот же период доля безработных иммигрантов в Германии сократилась более чем вдвое до 6,9 процента.

Кроме того, авторы исследования обращают внимание на существенный прогресс в успеваемости в школе родившихся в Германии детей мигрантов. С 2006 по 2015 годы навыки чтения 15-летних школьников из семей новых жителей страны улучшились на 50 баллов по шкале, используемой в образовательном рейтинге PISA. У родившихся в ФРГ подростков, родители которых также родились в Германии, за тот же период данный показатель вырос лишь на 17 баллов.

Доля неработающих и не обучающихся детей мигрантов в возрасте от 15 до 34 лет в Германии составляет около 10 процентов, данный показатель является наиболее низким среди стран ЕС.

Между тем проблематичным остается по-прежнему высокое число мигрантов с низкой квалификацией. Около 35 процентов родившихся за границей жителей ФРГ в возрасте от 15 до 64 лет считаются низкоквалифицированными, то есть не имеют законченного среднего или среднего профессионального образования. Среди родившихся в Германии граждан этот показатель составляет 10 процентов.

По данным ОЭСР и ЕС, в Германии проживают почти 13 миллионов иммигрантов, что составляет около 16 процентов от общего показателя населения страны. Еще 8 процентов жителей составляют рожденные в ФРГ дети иммигрантов.

Между тем, согласно опросу ОЭСР, более 80 процентов жителей Германии считают "важным" или "крайне важным", чтобы иммигранты перенимали образ жизни местного населения. Для 70 процентов опрошенных важно, чтобы переселенцы владели немецким языком, для 60 процентов важным критерием является профессиональная квалификация и хорошее образование.