Правые популисты в Баварии приняли резолюцию о "реэмиграции"

Баварское отделение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" приняло резолюцию, поддерживающую идею о массовом выдворении иностранцев из ФРГ и возвращении их в страны своего происхождения.

Документ, официально использующий понятие "реэмиграция", был представлен зампредседателем баварского отделения АдГ Райнером Ротфусом. Таким образом открывается пространство для крайне правых сил в АдГ, пишет Die Welt.

В резолюции, в частности, говорится, что просители убежища в будущем не должны даже попадать на территорию Германии. "Защита от войны и преследований будет предоставляться в соответствии с международным правом, но больше не на немецкой или европейской территории для просителей убежища из-за пределов Европы", - предлагается в документе. Баварское отделение АдГ также призывает власти ФРГ и ЕС "создать зоны защиты и развития за пределами Европы". Как отмечает Die Welt, в баварском отделении АдГ идет борьба между сторонниками умеренной линии и теми, кто поддерживает праворадикального политика Бьерна Хеке, возглавляющего отделение АдГ в Тюрингии.

В ноябре 2023 года политики из АдГ, неонацисты и предприниматели провели тайную встречу на вилле под Берлином, на которой обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов людей, в том числе соискателей убежища, иностранцев с правом на проживание в ФРГ и немецких граждан с миграционными корнями. Об этом сообщила расследовательская сеть Correctiv. По ее сведениям, на встрече также говорилось о некоем регионе в северной части Африки, где планировалось поселить до двух миллионов выдворенных "реэмигрантов", а также тех, кто выступает за права беженцев.