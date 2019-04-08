Последнее обновление: 08.04.2019 14:29

Акции Европы в минусе из-за технологического, автосектора

Европейские акции подешевели в понедельник после уверенного роста на прошлой неделе, поскольку слабые экономические данные из Германии ударили по автосектору, а технологический сектор снизился из-за падения бумаг SAP.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.55 сбавил 0,2 процента после подъема до пиков восьми месяцев на прошлой неделе.

Немецкий DAX снизился на 0,4 процента, прервав семидневную череду повышений - самую продолжительную с октября 2017 года.

Вышедшие в понедельник данные указали на более сильное, чем ожидалось, снижение экспорта и импорта Германии в феврале.

Автосектор сбавил 0,3 процента после подъема почти на 7 процентов на прошлой неделе.

Акции SAP подешевели на 1,9 процента после того, как производитель ПО сообщил об отставке главы облачного бизнеса компании.

Бумаги Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 1,3 и 2,2 процента соответственно. Газета Handelsblatt сообщила, что европейские банковские регуляторы потребовали от кредиторов, которые ведут переговоры о слиянии, предоставить подробную дорожную карту с указанием темпов и масштаба предполагаемых сокращений персонала.

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