Рынки акций Европы начали торги без резких колебаний в преддверии трудовой статистики США

Рынки акций Европы начали торги пятницы без ярко выраженной динамики, в то время как инвесторы ждали трудовую статистику США и продолжения торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.43 МСК набрал 0,03 процента и может показать лучший недельный прирост за три недели. Немецкий индекс DAX, чувствительный к ситуации в торговле, снизился на 0,1 процента.

Промпроизводство в Германии выросло в феврале, что стало хорошей новостью для крупнейшей в Европе экономики. Теперь все внимание рынка переключилось на данные о числе рабочих мест в США без учета сельскохозяйственного сектора в марте, которые будут опубликованы позднее в пятницу и, как ожидается, укажут на восстановление показателя с февральской отметки, ставшей минимальной за 17 месяцев.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин близки к торговому соглашению, о котором может быть объявлено в течение четырех недель, при этом предупредив Китай, что продолжать торговлю без сделки будет трудно.

Бумаги швейцарского производителя и поставщика полимеров и химикатов Ems Chemie выросли на 4,09 процента, так как чистые продажи компании в первом квартале превзошли целевой показатель.