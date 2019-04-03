Последнее обновление: 03.04.2019 13:33

Акции Европы в плюсе благодаря оптимизму в отношении торговли

Европейские акции выросли четвертую сессию кряду в среду на фоне новых признаков восстановления китайской экономики и прогресса в урегулировании торгового спора Вашингтона и Пекина.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,8 процента к 10.47 МСК. Чувствительный к изменению ситуации в торговле немецкий DAX прибавил 1,2 процента, а то время как британский FTSE 100 вырос лишь на 0,05 процента из-за укрепления фунта стерлингов.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал во вторник, что ждет “нового прогресса” в торговых переговорах США и Китая, которые возобновятся на этой неделе.

Поддержку настроениям инвесторов также оказали хорошие экономические данные Китая. Рост активности в секторе услуг КНР достиг пика 14 месяцев в марте на фоне усиления спроса внутри страны и за рубежом, показало частное исследование в среду.

Акции производителя товаров класса люкс Burberry Group подешевели на 3,1 процента, поскольку аналитики JP Morgan понизили годовой прогноз прибыли компании из-за связанной с Brexit волатильности фунта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование