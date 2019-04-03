Акции Европы в плюсе благодаря оптимизму в отношении торговли

Европейские акции выросли четвертую сессию кряду в среду на фоне новых признаков восстановления китайской экономики и прогресса в урегулировании торгового спора Вашингтона и Пекина.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,8 процента к 10.47 МСК. Чувствительный к изменению ситуации в торговле немецкий DAX прибавил 1,2 процента, а то время как британский FTSE 100 вырос лишь на 0,05 процента из-за укрепления фунта стерлингов.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал во вторник, что ждет “нового прогресса” в торговых переговорах США и Китая, которые возобновятся на этой неделе.

Поддержку настроениям инвесторов также оказали хорошие экономические данные Китая. Рост активности в секторе услуг КНР достиг пика 14 месяцев в марте на фоне усиления спроса внутри страны и за рубежом, показало частное исследование в среду.

Акции производителя товаров класса люкс Burberry Group подешевели на 3,1 процента, поскольку аналитики JP Morgan понизили годовой прогноз прибыли компании из-за связанной с Brexit волатильности фунта.