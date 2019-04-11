Последнее обновление: 11.04.2019 11:41

Samsung показала новый смартфон с тройной поворотной камерой

Южнокорейская компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80. Новинка получила автоматическую конструкцию «слайдер», которая срабатывает при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Новинка снабжена тремя фотокамерами: основной разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольной разрешением 8 мегапикселей и 3D-камерой.

Новый смартфон также обладает 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED экраном, а также функцией оптимизации с использованием искусственного интеллекта (обеспечивает длительное время работы, а также сверхбыструю зарядку). Galaxy A80 имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Емкость аккумулятора нового смартфона — 3700 мА/ч.

Galaxy A80 будет продаваться в трех цветах — золотом, серебряном и черном.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование