Samsung представил смартфон нового поколения и линейку S10+

Корейский производитель электроники Samsung 20 февраля 2019 года представил люксовый смартфон нового поколения Galaxy Fold и линейку смартфонов S10+.

Как было объявлено на презентации в Сан-Франциско.

Одной из его особенностей является то, что дисплей смартфона может складываться и разворачиваться. В сложенном виде размер дисплея составляет 4,6 дюйма, размер раскрытого экрана — 7,3 дюйма. Гаджет также имеет шесть встроенных камер и объем памяти 512 Гб.

Программное обеспечение позволяет использовать одновременно несколько приложений, расположив их на трех экранах.

Новый смартфон поступит в продажу 26 апреля 2019 года. Стоимость Galaxy Fold составляет 1980 долларов.

Samsung также представил линейку смартфонов S10+ в трех версиях — S10 E, S10, S10+. Устройства будут выпускаться в керамическом корпусе в черном и белом цветовых решениях.

Дисплей новой линейки смартфонов занимает всю верхнюю панель гаджета, фронтальная камера остается невидимой. Дисплей поддерживает HDR10+, при этом у экрана на 42% меньше голубого свечения — отображение цветов стало более натуральным, отметили в ходе презентации.

Ультразвуковой сканер отпечатка пальца расположен в нижней части экрана. При этом все данные пользователя хранятся в защищенном пространстве. Аппарат также оснащен камерой с двукратным увеличением, поддерживает 16-мегапиксельную камеру с обзором 123 градуса. Добавлен эффект портретной фотографии.

Линейка S10+ поступит в продажу с 8 марта. Стоимость смартфонов составит 1 000 долларов.