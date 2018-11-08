Последнее обновление: 08.11.2018 16:02

Новый смартфон Samsung можно сложить пополам

Samsung представила гибкий экран Infinity Flex на ежегодной конференции в Сан-Франциско в среду. Трансляция мероприятия была показана на YouTube.

«Дисплей Infinity Flex — основа для смартфонов будущего», - заявил руководитель стратегического планирования компании Джастин Денисон.

Присутствующим был показан прототип устройства, диагональ экрана которого в развернутом состоянии достигает 7,3 дюйма (18,5 см). В согнутом пополам состоянии устройство с Infinity Flex работает как смартфон, в разогнутом — как планшет. Это удается в том числе благодаря двум экранам. Название самого устройства пока не сообщается, передает ТАСС.

Компания займется массовым производством Infinity Flex в ближайшие месяцы. Предполагается, что первый складной смартфон Samsung представят в 2019 году.

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