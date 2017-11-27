Samsung нашел способ впятеро ускорить зарядку аккумуляторов

Ученые из подконтрольной корпорации Samsung научно-исследовательской организации Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) объявили об успешной разработке нового типа литий-ионных аккумуляторов.

В сообщении подчеркивается, что использование при создании таких аккумуляторов так называемых графеновых шариков позволяет значительно повысить скорость зарядки, а также увеличить их емкость и срок службы.

В разработке SAIT графеновые шарики складываются в покрытие катода новых аккумуляторов, обеспечивая ускоренную их зарядку. В сообщении агентства Yonhap говорится, что, по данным Samsung, новые аккумуляторы будут заряжаться впятеро быстрее обычных — за 12 минут вместо часа.

При этом емкость новых аккумуляторов будет на 45% выше обычных. Вырастет и срок службы аккумуляторов, которые смогут проходить через большее число циклов зарядки-разрядки без потери мощности.

Особо отмечается, что новые аккумуляторы смогут нормально работать при повышенных (до 60 градусов Цельсия) температурах, что позволит использовать их в электромобилях.

По данным Yonhap, в США и Южной Корее SAIT уже поданы заявки на патентную защиту новой технологии.