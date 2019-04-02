Акции Европы прервали ралли из-за неопределенности вокруг Brexit

Европейские акции торгуются без внятной динамики во вторник после рекордного с января двухдневного ралли, поскольку неопределенность вокруг Brexit оказывает давление на настроения инвесторов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.53 вырос на 0,04 процента, приблизившись к сентябрьским и мартовским пикам.

Большинство бирж региона показывают незначительный подъем, а британский индекс FTSE 100 прибавляет 0,6 процента благодаря ослаблению фунта стерлингов.

Мировые рынки акций выросли в понедельник, а STOXX зафиксировал максимальный за шесть недель подъем благодаря хорошей производственной статистике Китая и США.

Британия не смогла приблизиться к разрешению кризиса вокруг выхода страны из Евросоюза, поскольку парламент в понедельник не одобрил ни одну из альтернатив сделке премьера Терезы Мэй с Брюсселем.

Подъем панъевропейского индекса ограничили потери автосектора и сырьевого индекса, который снизился впервые за пять сессий.