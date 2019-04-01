Рынки акций Европы растут на фоне оптимистичных китайских данных

Европейские рынки акций начали второй квартал на положительной территории в понедельник, при этом все основные секторы вышли в плюс на фоне неожиданного восстановления активности в производственном секторе Китая и признаков прогресса торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

К 10.40 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,8 процента до 382,14 пункта. Немецкий индекс DAX набрал 1,03 процента при поддержке автомобильного сектора.

Бумаги PSA Group подорожали на 3,27 процента, а акции Fiat Chrysler Automobiles - на 1,76 процента после сообщения о том, что компании изучают возможность партнерства для совместных инвестиций в производство автомобилей в Европе.

Акции европейских производителей микросхем также укрепились после превзошедших ожидания результатов поставщика Apple Foxconn Industrial. Бумаги Dialog Semiconductor Plc и Infineon Technologies набрали 2,95 и 3,39 процента соответственно.

Производственная активность в Китае неожиданно выросла впервые за четыре месяца в марте, показали официальное и частное исследования, указав на то, что введенные правительством меры стимулирования могли начать оказывать влияние на вторую по величине в мире экономику.

Акции EasyJet подешевели на 8 процентов, так как британский лоукостер сообщил, что макроэкономическая неопределенность и сохраняющиеся вопросы относительно Brexit оказывают давление на спрос потребителей на рынке.

Британский FTSE 100 вырос на 0,79 процента.