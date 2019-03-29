Акции Европы в плюсе благодаря H&M, возобновлению переговоров США и КНР

Европейские акции выросли в пятницу благодаря признакам прогресса торговых переговоров США и Китая и подъему бумаг ритейлера H&M.

К 11.35 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3 процента и может показать максимальный за четыре года подъем по итогам квартала.

Все основные индексы Европы выросли: французский CAC прибавил 0,8 процента, немецкий DAX - 0,4 процента.

Акции H&M подскочили на 12,8 процента после того, как компания отчиталась о менее сильном, чем ожидалось, снижении доналоговой прибыли в первом квартале.

Бумаги туроператора Tui AG упали более чем на 10 процентов, после того как компания сообщила, что ее прибыль за 2019 год сократится на 200 миллионов евро ($225 миллионов) из-за приостановки полетов лайнеров Boeing 737 MAX.

Оптимизм инвесторов усилился благодаря возобновлению торговых переговоров Китая и США.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в пятницу, что у него состоялся “продуктивный рабочий ужин” в Пекине в преддверии очередного раунда переговоров, призванных урегулировать торговый спор между двумя крупнейшими в мире экономиками.