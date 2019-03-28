Рынки акций Европы растут на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров

Европейские фондовые индексы повышаются в четверг на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, нивелировавших опасения за рост мировой экономики и неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,4 процента к 12:35. Французский индекс CAC 40 и чувствительный к ситуации в торговле немецкий DAX, прибавили 0,5 и 0,6 процента соответственно, тогда как итальянский MIB находится вблизи уровней предыдущей сессии.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,8 процента, опередив другие индексы региона на фоне ослабления фунта стерлингов после того, как премьер-министр Тереза Мэй не сумела добиться от парламентариев поддержки ее сделки с ЕС, несмотря на то, что предложила уйти в отставку, в результате чего процесс выхода страны из Евросоюза остался в тупике.

Снижение доходности государственных облигаций и то, что это говорит о перспективах мировой экономики, по-прежнему беспокоит инвесторов, подрывая аппетит к рисковым активам.

Европейский банковский сектор опустился на 0,3 процента во главе с акциями Swedbank, которые расширили потери после падения на 12 процентов на предыдущей сессии.

Американские чиновники сообщили Рейтер в среду, что США и Китай добились прогресса во всех сферах, обсуждаемых на торговых переговорах, однако конкретные сроки заключения сделки пока не назначены.