Акции Европы снизились, инвесторы ждут новостей о Brexit

Европейские акции подешевели в среду, снижаясь шестую сессию подряд на фоне опасений за рост мировой экономики и неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,34 процента к 13:23, несмотря на подъем автомобильного индекса почти на 1 процент. Защитные секторы, включая коммунальный, продовольственный и сектор здравоохранения, взяли паузу после ралли в последние несколько дней, снизившись на 0,7-1,0 процента.

Британский FTSE 100 снизился на 0,35 процента в преддверии голосования в парламенте Великобритании, которое состоится в 22:00 МСК. Депутаты должны будут определиться с дальнейшими шагами для выхода из политического тупика, связанного с Brexit.

Акции Fiat Chrysler подорожали на 3,1 процента, оказавшись в лидерах роста среди компаний автомобильного сектора, после сообщения Financial Times о том, что французская Renault планирует сделать предложение о покупке компании.

Бумаги Daimler AG прибавили в цене 1,1 процента, так как компания сообщила, что близка к продаже 50-процентой доли в бренде миникаров Smart китайской Geely Automobile Holdings Ltd.