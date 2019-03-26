Фондовые индексы Европы демонстрируют мажорный настрой

В ходе торгов во вторник европейские фондовые индикаторы повышаются впервые за 5 сессий, активнее всего дорожают бумаги энергетических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:54 увеличился на 0,43%, до 375,93 пункта. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,59%, германский DAX - на 0,14%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,41%, испанский IBEX 35 - 0,14%.

Акции нефтедобывающих компаний Европы дорожают в ходе торгов благодаря подъему цен на нефть. Цена бумаг BP увеличивается на 0,8%, Royal Dutch Shell - на 0,6%, Total - на 0,7%.

Тем временем европейский автомобильный сектор снижается после того, как BMW предупредил о снижении доналоговой прибыли в текущем году.

Котировки бумаг BMW снижаются на 1,1%, Volkswagen - на 0,2%, Renault - на 0,5%, Peugeot - на 0,7%.

Капитализация британского производителя безалкогольных напитков для коктейлей Fever-Tree Plc выросла на 4,8%. Компания объявила о росте доналоговой прибыли в прошлом году на 34% - до 75,6 млн фунтов стерлингов ($100 млн).

В центре внимания инвесторов остается процесс выхода Великобритании из ЕС. Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня в среду, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit.

Поправка, предложенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвином, была принята 329 голосами, против выступили 302 парламентария. После голосования правительство сделало резкое заявление, предупредив, что поправка "нарушает баланс между нашими демократическими институтами и создает опасный, непредсказуемый прецедент на будущее".

Пока неясно, какие именно варианты развития событий будут поставлены на голосование. СМИ отмечают, что всего обсуждалось порядка семи опций - например, выход из ЕС без соглашения, повторный референдум, выход с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил Bloomberg, что подробности программы выдачи целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков, скорее всего, будут известны к июню.

Кроме того, во вторник окончательные данные французского национального статистического института Insee подтвердили, что экономика Франции в 4-м квартале 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,9% в годовом выражении.

По итогам 2018 года ВВП Франции вырос на 1,6%.