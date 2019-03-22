Акции Европы снизились из-за слабых экономических данных

Европейские акции выросли в начале торгов пятницы после того, как Евросоюз согласился ненадолго отсрочить Brexit, однако растеряли преимущество после выхода разочаровывающих данных о производственной активности в Германии.

Лидеры ЕС позволили британскому премьеру Терезе Мэй отложить выход Великобритании из блока на две недели, до 12 апреля, если ей не удастся убедить парламент поддержать свою сделку с Брюсселем.

Вышедшие в пятницу данные указали на продолжение спада в производственном секторе Германии, усилив страхи о том, что торговые споры усугубляют замедление крупнейшей экономики Европы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.55 МСК снизился на 0,5 процента, немецкий DAX сбавил 0,7 процента, а французский CAC 40 - 0,8 процента.

Британский индекс “голубых фишек” FTSE 100 также снизился на 0,8 процента.

Акции Deutsche Bank подорожали на 0,5 процента после сообщения о выплате топ-менеджерам банка бонусов впервые за четыре года.