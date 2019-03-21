Фондовые индексы Европы снижаются под давлением акций банков

Европейские фондовые индексы ушли в минус в начале торгов четверга на фоне падения акций банков из-за смягчения риторики ФРС, нивелировавшего общий позитивный настрой на рынках, связанный с отказом регулятора от повышения процентных ставок в текущем году.

ФРС накануне вечером резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявила о завершении программы расчистки своего баланса в сентябре.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2 процента к 12.00, несмотря на подъем азиатских бирж после заседания ФРС.

В лидерах падения оказался немецкий DAX, потерявший 0,4 процента на фоне падения на 1,2 процента акций банковского сектора из-за ослабления ожиданий относительно повышения процентных ставок.

Ранее на этой неделе бумаги банков подорожали ввиду признаков слияния Deutsche Bank и Commerzbank.

Рост наблюдается в акциях производителей полупроводников благодаря оптимистичному прогнозу развития отрасли от Micron Technology, который развеял беспокойство о падении спроса на смартфоны. Бумаги Infineon и STMicro прибавили в цене 1,3-1,9 процента.

Британский индекс FTSE 100, в противовес общей тенденции рынка, поднялся на 0,4 процента благодаря росту акций горнорудных компаний на 0,3 процента на фоне повышения цен на медь.