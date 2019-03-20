Последнее обновление: 20.03.2019 15:27

Рынки акций Европы снижаются после пятидневного ралли

Европейские фондовые рынки отступили от полугодовых максимумов в начале торгов среды, при этом наибольшие потери несет рынок акций Германии на фоне падения бумаг химического концерна Bayer почти на 12 процентов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,3 процента к 12.05 на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста на протяжении пяти торговых дней в ожидании итогов заседания ФРС США.

Американский центробанк, как прогнозируется, сохранит уровень процентных ставок и представит подробную информацию о планируемом завершении ежемесячного сокращения активов на балансе.

Немецкий индекс DAX опустился на 0,9 процента, в частности под давлением акций автопроизводителей, которые накануне показали лучший рост более чем за три месяца - на 2,4 процента.

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали во вторник, что средство для борьбы с сорняками Roundup немецкой компании Bayer может вызывать онкологические заболевания. Это уже второй суд по делу о гербицидах, в котором участвует Bayer.

Давление на DAX также оказали акции Munich Re, подешевевшие на 1,6 процента, после того как компания выпустила осторожный прогноз прибыли.

Британский индекс FTSE потерял 0,1 процента на фоне снижения акций горнорудного сектора на 2 процента.

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