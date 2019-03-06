Каплан из ФРС назвал корпоративный долг одним из аргументов в пользу паузы в повышении ставок

Накопленные американскими компаниями кредиты в размере $5,7 триллиона могут сделать замедление роста крупнейшей в мире экономики еще более болезненным и еще раз доказывают целесообразность решения Федрезерва повременить с дальнейшим повышением ставок, сказал глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан.

“Это то, что мне известно, что в какой-то мере подкрепляет мое мнение о том, что мы не должны принимать никаких мер в течение некоторого времени”, - сказал Каплан в интервью Рейтер перед публикацией анализа корпоративного долга США.

Компании с высоким уровнем долга могут с большей вероятностью сократить расходы и наем персонала, “и опасность заключается в том, что при достаточно значительном замедлении кредитное качество будет ухудшаться быстрее, чем могло бы, что, в свою очередь, может усугубить замедление (роста экономики)”, - сказал Каплан.

Каплан назвал это “еще одной причиной, по которой я считаю, что мы поступили мудро - инфляция от нас не убежит - я думаю, что мы поступили мудро, избрав очень терпеливый подход”.

ФРС в январе взяла паузу в трехлетнем цикле повышения ставок, сославшись на ослабление глобального роста и ожидания замедления экономики США и сообщив, что будет “терпелива” при принятии дальнейших решений.

Члены руководства американского ЦБ проводят широкие обсуждения, посвященные росту долговой нагрузки американских компаний, сказал Каплан.

“Является ли этот фактор поводом для беспокойства, который нужно принять во внимание вместе с другими факторами? Да”, - добавил он.