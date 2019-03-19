Рынки акций Европы открылись ростом, в фокусе - Brexit и заседание ФРС

Рынки акций Европы начали торги вторника небольшим ростом, в то время как инвесторы воздерживались от рисков в преддверии заседания ФРС, а также на фоне усиления неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, после того как третья попытка британского премьера Терезы Мэй добиться одобрения сделки в парламенте была заблокирована.

К 11.24 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,14 процента, немецкий DAX набрал 0,05 процента, британский FTSE повысился на 0,27 процента.

Мартовское заседание Федеральной резервной системы начинается во вторник. Финансовые рынки ждут, что американский ЦБ подтвердит приверженность миролюбивому подходу к дальнейшему повышению ставок.

Чувствительный к изменению ставок банковский сектор снизился на 0,4 процента.

Бумаги Danske Bank подешевели на 5,9 процента, так как акционеры банка проголосовали против инициативы о разделении кредитора.

Акции британского оператора онлайн-супермаркетов Ocado выросли на 1,9 процента на фоне оптимистичных данных о продажах в первом квартале.