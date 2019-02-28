ФРС завершит сокращение баланса в 2019 году - Пауэлл

Федрезерв прекратит сокращать свой $4-триллионный баланс позднее в 2019 году, сказал в среду глава регулятора Джером Пауэлл, объявив о завершении процесса, который, по словам инвесторов, действует вразрез с текущей паузой в повышении ставок ФРС.

“Я думаю, мы выработали основу плана, о котором, мы надеемся, сможем вскоре объявить и который проложит путь... к завершению нормализации баланса”, - сказал Пауэлл, выступавший в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США.

“Мы окажемся в позиции... для завершения сокращения (баланса) позднее в этом году”, - сказал он, добавив, что баланс ФРС в результате будет составлять около 16-17 процентов ВВП США - это примерно на 6 процентных пунктов больше, чем до финансового кризиса.

ВВП США на данный момент составляет порядка $20 триллионов - это говорит о том, что объем баланса ФРС составит от $3,2 триллиона до $3,4 триллиона.

Во время выступления в Сенате днем ранее Пауэлла спросили о плане ФРС пересмотреть основные принципы своей денежно-кредитной политики в текущем году. Он заверил законодателей, что ФРС лишь пытается сделать свой подход более тонким, чтобы достичь целевого 2-процентного уровня инфляции.

“Мы не стремимся к более высокому ориентиру инфляции, точка”, - сказал Пауэлл.