Акции Европы в плюсе благодаря банковскому сектору

Европейские акции продолжили рост в понедельник благодаря подъему бумаг немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank, которые в выходные подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

Акции Deutsche Bank к 11.35 подорожали на 3,8 процента, в то время как бумаги Commerzbank выросли на 5,8 процента. Европейский банковский индекс в результате прибавил 1,1 процента.

В воскресенье два банка выпустили заявления, указавшие на прогресс в переговорах о возможном слиянии, однако предупредили, что уверенности в том, что сделка будет заключена, пока нет.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3 процента, превысив пятимесячный максимум на момент закрытия, достигнутый в пятницу.

Британский FTSE 100 вырос на 0,6 процента. Парламент Британии на этой неделе, как ожидается, в третий раз проголосует сделку премьера Терезы Мэй о Brexit после того, как законодатели отвергли возможность выхода страны из ЕС без соглашения.