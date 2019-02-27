ФРС будет "терпелива" в вопросах монетарной политики, несмотря на "уверенный" рост ВВП - Пауэлл

Растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году, однако Федрезерв останется “терпелив” в вопросе дальнейших повышений ставок, сказал глава регулятора Джером Пауэлл во вторник.

В тексте речи, опубликованном перед слушаниями в банковском комитете Сената США, Пауэлл подтвердил корректировку денежно-кредитной политики, сделанную ФРС в январе, сославшись на “противоречивые тенденции и сигналы”, снизившие целесообразность дальнейших повышений ставок и ослабившие определенность в целом оптимистичного прогноза.

“Мы считаем текущие экономические условия нормальными, а экономический прогноз - благоприятным”, - сказал Пауэлл, спрогнозировав, что экономика США в 2019 году “будет расширяться уверенными темпами, пусть и немного медленнее, чем в 2018 году, а рынок труда останется устойчивым”.

Согласно оценкам ФРС, ВВП США в 2018 году вырос чуть менее чем на 3 процента. Американские власти в четверг должны опубликовать данные о росте экономики в четвертом квартале, которые были отложены из-за частичной приостановки работы правительства.

“Некоторые данные ухудшились, но все еще указывают на рост расходов в текущем квартале”, - сказал Пауэлл, сделав акцент на противоречивых факторах, с которыми ФРС столкнулась в конце года.

В их числе - распродажа на глобальных рынках, опасения об ухудшении торгового конфликта США и Китая, вялый рост экономик крупнейших торговых партнеров Вашингтона и беспокойство о том, что ФРС будет повышать ставки более агрессивно, чем требуют условия.

Частичная приостановка работы правительства усилила беспокойство о росте ВВП США, однако Пауэлл сказал, что ее влияние на экономику в целом, как ожидается, было “довольно скромным”.