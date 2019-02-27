Фондовые индексы Европы падают на торгах в среду

Европейские фондовые индексы падают в среду вслед за акциями компаний потребительского сектора, отрицательно отреагировавшими на новости от Beiersdorf AG.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:00 опустился на 0,6% - до 371,54 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,7%, германский DAX - также 0,7%, французский CAC 40 - 0,3%, испанский IBEX 35 - 0,6%, итальянский FTSE MIB - менее 0,1%.

Негативом для мировых рынков в среду стала информация об обострении конфликта между Пакистаном и Индией. Ранее сообщалось, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета и взяли в плен двух пилотов, которые успели катапультироваться. Индия в среду также заявила о сбитом пакистанском самолете.

"Учитывая историю напряженности в отношениях Пакистана и Индии, трудно сказать, как далеко зайдет текущий конфликт", - отмечает портфельный управляющий Union Bancaire Privee Мохаммед Казми.

"Если эскалации конфликта не будет, рискованные активы будут дорожать, поскольку это скорее все же локальный фактор", - цитирует эксперта Dow Jones.

Стоимость бумаг Beiersdorf, выпускающей косметику под маркой Nivea, рухнула в начале торгов на 11%, максимальными темпами с февраля 2007 года, однако затем падение сократилось до 6,9%.

Компания, сталкивающаяся с растущей конкуренцией, ожидает, что темпы роста ее продаж в 2019 году замедлятся до 3-5% с 5,4% в 2018 году, а маржа операционной прибыли ключевого потребительского подразделения - до 14-14,5% с 15,3%. Beiersdorf в текущем году приступит к реализации инвестиционной программы объемом 70-80 млн евро, чтобы ускорить открытие новых рынков для потребительского бизнеса, а также внедрение инноваций и дигитализацию операций.

Бумаги других производителей потребительских товаров - Unilever и Reckitt Benckiser - подешевели соответственно на 3,2% и 1,1%.

Акции Marks & Spencer (M&S) теряют в ходе торгов 9,4%. Британская сеть универмагов и онлайн-ритейлер Ocado Group официально объявили о создании СП в сфере торговли продуктами питания. M&S приобретет 50%-ную долю розничного бизнеса Ocado в Великобритании за 750 млн фунтов стерлингов ($994 млн). Компания разместит акции на 600 млн фунтов среди действующих акционеров, чтобы привлечь средства для финансирования сделки.

Цена бумаг британской вещательной компании ITV Plc упала на 3,9%. ITV сообщила, что ожидает сокращения рекламной выручки на 3-4% в январе-апреле 2019 года в связи с уменьшением бюджетов рекламодателей. Эксперты в среднем прогнозируют снижение рекламной выручки компании за весь текущий год на 0,6%.

Капитализация Air France-KLM рухнула на 14% на информации о том, что правительство Нидерландов существенно нарастило долю участия в капитале авиакомпании.

Капитализация Bayer выросла на 3,3% благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам компании за четвертый квартал. EBITDA без учета разовых факторов в октябре-декабре выросла на 16%, до 2,07 млрд евро, превысив средний прогноз опрошенных Bloomberg экспертов на уровне 2,04 млрд евро. Квартальная выручка подскочила на 29%, до 11,1 млрд евро при среднем прогнозе рынка в 10,7 млрд евро.