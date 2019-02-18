Фондовые индексы Европы меняются разнонаправленно в понедельник

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно сегодня на корпоративных новостях. Активность рынка, вероятно, будет ниже обычной, учитывая выходной в США (День президентов), пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:30 поднялся на 0,1% - до 369,25 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,2%, германский DAX - 0,1%, французский CAC 40 увеличился на 1%, испанский IBEX 35 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - также на 0,4%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Американский президент Дональд Трамп сообщил в микроблоге в Twitter в минувшую субботу о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с КНР.

В воскресенье он планировал провести "важные заседания" с командой, представляющей США на переговорах с Китаем.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов. Переговоры между двумя государствами продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Акции Barclays теряют в цене 0,6% на информации газеты Financial Times о том, что американский хедж-фонд Tiger Global, владевший порядка 2,5% бумаг банка, продал всю свою долю в нем. По данным источников FT, фонд, входивший в десятку крупнейших инвесторов Barclays, начал продавать акции банка летом прошлого года, а в текущем году завершил продажу этого пакета. Один из источников отметил, что такое решение инвестора можно интерпретировать как сигнал потери доверия к главе Barclays Джесу Стейли.

Стоимость бумаг Reckitt Benckiser подскочила на 4,2%. Британский производитель широкого круга потребительских товаров увеличил сопоставимые продажи в 2018 году на 3% и ожидает их повышения на 3-4% в 2019 году.

Цена акций германской финтех-компании Wirecard AG взлетела на 13% после того, как Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) запретило открывать новые и увеличивать имеющиеся чистые "короткие" позиции - ставки на снижение - в отношении Wirecard. Ранее в этом месяце компания оказалась в центре скандала в Сингапуре, где подозревается в махинациях с бухгалтерскими документами и финансовой отчетностью.

Котировки акций горнодобывающих компаний поднимаются: Fresnillo - на 0,6%, Antofagasta - также на 0,6%.

Цена бумаг Anglo American опустилась на 0,1%. Ее "дочка" Anglo American Platinum сообщила в понедельник, что ее прибыль в 2018 году выросла более чем вдвое благодаря увеличению добычи и росту цен на металлы платиновой группы, а также повысила дивиденды.