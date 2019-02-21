ФРС должна согласовать политику в отношении баланса и ставок - глава ФРБ Сан-Франциско

Федеральная резервная система должна привести свою политику в отношении баланса в соответствие с новым “терпеливым” подходом к изменению процентных ставок на фоне значительных препятствий, с которыми сталкивается экономика США, сказала в среду глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

“Нам не нужно, чтобы политика в отношении баланса и процентных ставок преследовала разные цели”, - сказала Дейли Стэнфордскому институту исследований экономической политики.

ФРС сокращает баланс объемом $4 триллиона максимум на $50 миллиардов в месяц на протяжении более года, что, по мнению инвесторов, приводит к ужесточению финансовых условий, даже несмотря на то, что регулятор в январе сигнализировал о паузе в трехлетнем цикле повышения ставок.

Рост понижательных рисков, в том числе замедление роста глобальной экономики, ужесточение финансовых условий и усиление неопределенности в отношении торговли, оправдывает эту паузу, сказала Дейли в среду.

По словам Дейли, с учетом того, что процентные ставки в США находятся “на волоске” от нейтрального уровня, она поддерживает решение притормозить с дальнейшим повышением ставок до тех пор, пока инфляция не станет устойчиво достигать или даже превышать целевой 2-процентный показатель или не возникнут признаки перегрева финансовых рынков.

“Нейтральными” называются ставки, которые не стимулируют, но и не сдерживают рост.

Поскольку ФРС корректирует политику в отношении ставок, исходя из финансовых и экономических условий, то же должно происходить и с политикой в отношении баланса, сказала Дейли.

“Они должны работать вместе, а не для противоположных целей”, - сказала она.

Опубликованный в среду протокол январского заседания ФРС действительно позволил предположить, что регулятор вскоре объявит о планах прекратить сокращать объем активов на балансе позднее в этом году, однако пока этот процесс продолжается.

ФРС в январе оставила целевой диапазон краткосрочных процентных ставок на уровне 2,25-2,5 процента и сообщила, что будет “терпеливой” в вопросе корректировки процентных ставок, а также примет во внимание экономические и финансовые условия при формировании политики в отношении баланса.

Дейли сказала в среду, что рост экономики США замедляется быстрее, чем она ожидала ранее, но не считает, что продолжающееся практически рекордный период расширение приближается к концу.

“Ничто... не указывает на то, что мы впадаем в рецессию”, - сказала она.