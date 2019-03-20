Великобритания должна выйти из ЕС до 23 мая - Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посоветовал премьеру Великобритании Терезе Мэй завершить выход страны из союза до выборов в Европарламент, заявил представитель ЕК.

"Премьер-министр Мэй проинформировала в телефонном разговоре президента Юнкера об отправке письма. Президент Юнкер положительно оценивает, что премьер-министр излагает свои мысли лидерам перед Саммитом (глав государств ЕС). Однако президент Юнкер официально предупредил премьер-министра против включения даты продления, которая была бы после выборов в Европарламент", - сказал собеседник агентства.

"Вот почему он повторил ей свой совет из письма от 11 марта о том, что выход (Brexit) должен быть завершен до 23 мая - в противном случае мы сталкиваемся с институциональными трудностями и правовой неопределенностью. Выборы в Европарламент должны быть проведены, если дата продления - это после 23 мая", - добавил он.

Окончательное решение о возможности отложить дату выхода страны из союза должны принять лидеры остающихся в ЕС 27 государств единогласно.