Туск может предложить Британии "гибкую" отсрочку Brexit на период до года

Глава Европейского совета Дональд Туск, вероятно, предложит Великобритании гибкое продление срока, в который страна должна выйти из Евросоюза, продолжительностью до года с возможностью покинуть блок раньше, сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, такой вариант может быть предложен британскому премьеру Терезе Мэй на саммите ЕС в Брюсселе 10 апреля. Если Мэй согласится, Великобритания должна будет участвовать в выборах в Европарламент в мае, сказал чиновник.

“Единственным разумным выходом будет долгая, но гибкая отсрочка, - сказал чиновник. - Мы могли бы дать Великобритании отсрочку на год, которая закончится автоматически после того, как Палата общин примет и утвердит соглашение о выходе из ЕС”.

“И даже если это будет невозможно, у Соединенного Королевства все еще будет достаточно времени, чтобы пересмотреть стратегию Brexit. Короткая отсрочка, если это возможно, и долгая, если это необходимо. Это кажется хорошим сценарием для обеих сторон, так как дает Соединенному Королевству всю нужную гибкость, при этом снимая необходимость встречаться каждые несколько недель, чтобы вновь обсудить отсрочку Brexit”.