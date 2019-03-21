ЕС готовится одобрить небольшую отсрочку Brexit, если Мэй заручится поддержкой парламента

Лидеры Европейского союза в четверг проведут встречу в Брюсселе, по итогам которой могут согласиться отодвинуть дату выхода Британии из блока, запланированного 29 марта, если премьер-министр Тереза Мэй сможет заручиться поддержкой своих многочисленных оппонентов в парламенте на следующей неделе.

Мэй в среду попросила ЕС отложить Brexit до 30 июня, чтобы дать ей время добиться одобрения предложенной ею сделки в парламенте и избежать чреватого экономическим хаосом выхода из блока без соглашения на следующей неделе.

“Мы можем рассмотреть возможность короткой отсрочки при условии положительного исхода голосования соглашения о выходе в Палате общин”, - говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска, пригласившего лидеров всех стран ЕС на переговоры в Брюсселе.

Решение об отсрочке должны единогласно поддержать лидеры стран блока, которые все сильнее недовольны неспособностью Великобритании найти выход из политического тупика, оказывающего сильное давление на весь ЕС.

Франция пригрозила отклонить просьбу Мэй, тогда как Еврокомиссия сообщила, что Британия должна выйти из ЕС до 23 мая, чтобы не принимать участие в выборах в Европарламент.

Мэй сказала в среду в Лондоне, что выступает против более длительной отсрочки, призвав парламент сделать выбор между ее сделкой, выходом из ЕС без соглашения или отменой Brexit.

“Членам парламента пришло время принять решение”, - сказала Мэй в ходе выступления, транслировавшегося по телевидению.

Все 28 лидеров стран ЕС соберутся в Брюсселе в 17.00 МСК. Мэй обратится к ним с речью, после чего даст им время обсудить вопрос без ее присутствия.

Ожидается, что 27 лидеров согласуют параметры технической отсрочки, призванной дать Великобритании время на то, чтобы принять необходимое законодательство, если Палата общин одобрит сделку о Brexit до 29 марта.

Законодатели уже дважды решительно отвергли сделку Мэй. Если парламентарии вовремя не утвердят соглашение, Туск может созвать чрезвычайный саммит ЕС в конце следующей недели.

В этом случае на кону будет выход Британии из ЕС без сделки или еще более продолжительная отсрочка, чтобы дать британскому парламенту время прийти к консенсусу.