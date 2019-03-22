Участники саммита ЕС спорят о дате "Брекзита"

В ходе саммита Евросоюза в четверг, 21 марта, главы государств и правительств 27 стран ЕС обсуждают различные варианты отсрочки выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит").

Окончательная дата должна быть определена в проекте итогового коммюнике встречи, о котором сейчас спорят ее участники.

Из дипломатических источников агентства узнают различные варианты - 7 мая, 22 мая или даже конец 2019 года. Первоначально в Брюсселе намеревались отложить "Брекзит" самое позднее до 22 мая, чтобы британцы не смогли больше принять участие в выборах депутатов Европарламента, запланированных на конец мая. Перенос "Брекзита" на любую из дат после выборов невозможен, отмечали в Брюсселе. Однако, судя по всему, не все участники саммита согласны с этим.

В любом случае, для получения отсрочки Соединенному Королевству необходимо выполнить ряд условий - в частности, члены Палаты общин британского парламента должны одобрить соглашение между Лондоном и Брюсселем о порядке выхода королевства из ЕС, передает корреспондент DW. Участники саммита вновь подчеркнули, что соглашение не может быть пересмотрено.

Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй попросила председателя Европейского совета Дональда Туска перенести на 30 июня "Брекзит", который первоначально был запланирован на 29 марта.

В четверг, 21 марта, петиция противников "Брекзита" с требованием оставить Соединенное Королевство в ЕС, размещенная на сайте британского парламента, за несколько часов набрала более миллиона голосов. Инициатива преодолела порог в 100 тысяч голосов, необходимый для ее вынесения на обсуждение депутатов.

14 марта парламент Великобритании значительным большинством проголосовал за отсрочку "Брекзита".Депутаты до сих пор не смогли ратифицировать договор о порядке выхода страны из состава Евросоюза, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем.