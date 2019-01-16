Последнее обновление: 16.01.2019 17:18

ЕС может продлить срок Brexit в случае убедительных доводов Лондона - Еврокомиссия

Лидеры Евросоюза могут продлить срок выхода Британии из блока, если Лондон предоставит веские основания для подобного решения, сообщила Еврокомиссия в среду.

“Запроса о продлении (срока Brexit) со стороны Соединенного Королевства не поступало. Если Соединенное Королевство попросит о продлении, обосновав необходимость подобного продления, для принятия такого решения понадобится согласие всех 27 стран ЕС”, - сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду попытается добиться консенсуса относительно соглашения о Brexit в парламенте после провала предложенной ею сделки за два с половиной месяца до намеченного выхода страны из ЕС.

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