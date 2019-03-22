Мэй получила от ЕС двухнедельную отсрочку Brexit

Лидеры Европейского союза позволили британскому премьеру Терезе Мэй отложить выход Великобритании из блока на две недели, до 12 апреля, если ей не удастся убедить парламент поддержать свою сделку с Брюсселем.

Однако по итогам семичасовых обсуждений в четверг 27 лидеров стран ЕС оставили открытым целый ряд вариантов, стремясь усилить давление на британский парламент, чтобы вынудить законодателей поддержать Мэй.

Премьер хотела добиться отсрочки выхода страны из блока до 30 июня, чтобы принять необходимое законодательство, и пыталась убедить ЕС, что сможет добиться одобрения сделки парламентом на следующей неделе после двух неудачных попыток.

Лидеры ЕС планировали одобрить более короткую отсрочку, до 22 мая - кануна выборов в Европарламент, - и отложить обсуждения о том, как быть в случае поражения Мэй, до следующей недели. Однако дипломаты сказали, что британский премьер не смогла заверить их в своей победе.

Итоговое решение, которое, по словам Мэй, ее устраивает, заключается в том, что, если парламент одобрит сделку о Brexit на следующей неделе, Британия должна будет выйти из ЕС до 22 мая. Если парламент вновь отвергнет сделку, Великобритания должна будет предложить новый план или согласиться на выход без соглашения до 12 апреля.

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что до 12 апреля “возможными остаются все варианты”.

“Правительство Соединенного Королевства все еще может выбрать между сделкой, ее отсутствием, более длительной отсрочкой или отзывом статьи 50 (уведомления о выходе)”, - сказал он на пресс-конференции.

Если к 12 апреля Великобритания решит не участвовать в выборах в Европарламент, она сможет выйти из ЕС без сделки в любое время до 22 мая.