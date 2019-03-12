ЕС и Британия согласовали условия нового соглашения относительно Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился на новое соглашение по Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы сделать сделку более приемлемой для Британии, но предупредил, что у них не будет третьего шанса принять ее.

На пресс-конференции с Мэй Юнкер заявил, что обновленное соглашение включает "весомые разъяснения и правовые гарантии".

"Нового шанса не будет. Не будет дальнейших толкований, никаких новых заверений - если не удастся провести полноценное голосование завтра", - отметил Юнкер.

По его словам, выбор у британского парламента заключается в том, чтобы либо принять новое соглашение, или рискнуть, что Brexit может вообще никогда не состояться.

"Выбор очевиден: это именно то соглашение, или Brexit может не состояться вообще", - сказал он.

Ранее Мэй подтвердила свое намерение провести окончательное голосование по соглашению по Brexit в парламенте Великобритании во вторник, 12 марта.

По мнению Мэй, если парламент отклонит соглашение, страна может вообще никогда не выйти из Евросоюза. Представители Консервативной партии убеждают премьера отложить голосование, если не будет серьезных уступок со стороны Брюсселя.

Запланированной датой выхода страны из ЕС является 29 марта 2019 года.