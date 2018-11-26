ЕС согласился на "лучшие из возможных" условия Brexit, призвал британцев поддержать сделку

Лидеры Европейского союза предупредили парламент Великобритании от попыток срыва соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, сказав, что его условия, одобренные в воскресенье с участием британского премьер-министра Терезы Мэй, являются “лучшими из возможных”.

“Те, кто думают, что отказавшись от сделки они получат лучшую сделку, будут разочарованы”, - сказал журналистам президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после того, как лидеры ЕС одобрили соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза и проект европейско-британского торгового договора.

На пресс-конференции после саммита ЕС Мэй сказала, что соглашение было “единственно возможной сделкой”, позволяющей Великобритании взять под контроль свои границы и бюджет и сохранить взаимодействие с европейскими регуляторами, что благотворно повлияет на бизнес и безопасность в регионе.

“В любых переговорах вы не получаете все, что хотите. Я думаю, что британский народ понимает это”, - сказала Мэй.

Предстоящее голосование соглашения в британском парламенте может открыть дверь в “светлое будущее” или еще больше разделить страну, сказала она. Мэй не ответила на вопрос, подаст ли она в отставку, если парламент не одобрит условия Brexit.

Голосование, скорее всего, состоится накануне очередного саммита ЕС 13-14 декабря.

“Плана Б не существует, - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - Если кто-то в Соединенном Королевстве думает, что проголосовав против получит что-то лучшее, то он ошибается”.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС шли 18 месяцев.

Юнкер сказал, что “не время открывать шампанское”, когда одна из величайших стран Европы уходит из союза. По его мнению, предстоящая работа над выстраиванием новых отношений между Брюсселем и Лондоном будет еще более тяжелой.

27 лидеров ЕС одобрили 600-страничное соглашение за полчаса. Оно содержит условия для упорядоченного выхода Великобритании из ЕС к 29 марта 2019 года и последующего переходного периода сроком два-три года.

Договор о сотрудничестве в области торговли и безопасности уместился на 26 страницах. Критики Мэй говорят, что он оставляет Британию привязанной к европейскому регулированию, в разработке которого Лондон больше не сможет участвовать.

Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что блок намерен сохранить с Британией, скептически настроенной по отношению к евроинтеграции, настолько тесное сотрудничество, насколько это возможно.

“Мы останемся друзьями до скончания времен. И еще на один день”, - сказал он.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала о нескольких сценариях развития событий в случае, если британский парламент не одобрит условия Brexit: страна проведет новый референдум, новые выборы для замены Мэй или вернется к Брюсселю в попытке договориться о новых условиях.

Великобритания также может просто хлопнуть дверью 29 марта, и обе стороны готовились к подобному сценарию. После того, как условия сделки были согласованы, фунт стерлингов укрепился, но компании и инвесторы продолжают нервничать.

Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии предупредила, что попытается заблокировать соглашение, поскольку оно связывает Лондон слишком большим количеством правил ЕС. Кроме того, юнионисты боятся ослабления связей региона с Британией в результате попыток избежать создания полноценной границы с входящей в состав ЕС Ирландией.

Глава DUP Арлен Фостер сказала в воскресенье, что “пересмотрит” соглашение о поддержке правительства Мэй в случае, если британский парламент одобрит Brexit.

Споры о том, как сохранить открытой сухопутную границу Северной Ирландии с ЕС были одним из камней преткновения на переговорах об условиях Brexit.

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин сказал, что его Лейбористская партия, считающая, что условия выхода могли были бы быть лучше, проголосует против.

300-летнее присутствие британской военно-морской базы в Гибралтаре на южном побережье Испании также угрожало соглашению. Но премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что удовлетворен гарантиями того, что Мадрид сможет принять участие в решении вопроса о будущем Гибралтара, добавив, что Испания хотела бы получить долю суверенитета над “Скалой”.