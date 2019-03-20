Последнее обновление: 20.03.2019 15:27

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018, согласно которому самой счастливой страной стала Финляндия.

Авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих показателей оценивают по десятибалльной шкале и выводят средний для страны балл.

Так, Финляндия в среднем набрала 7,63 балла, на втором месте Норвегия (7,59), далее следуют Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88). Россия расположилась на 59-м месте (5,81), она уступила Северному Кипру (5,83), но обошла Казахстан (5,79). При этом по сравнению с 2017-м Россия потеряла десять позиций — тогда она занимала 49-е место c индексом в 5,96. Беларусь находится на 73-м месте (5,48), между Гондурасом (72-е место) и Турцией (74-е место).

В то же время Венесуэла потеряла 2,2 балла и опустилась с 82-го места (5,25) на 102-е (4,8). Авторы исследования отмечают, что эта страна показала наибольшее падение по сравнению с другими государствами.

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге. По итогам 2017-го она возглавила рейтинг датского The Happiness Research Institute. Для его составления использовались качественные и количественные оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития. В частности безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения и опросы об удовлетворенности граждан жизнью и определенными событиями.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование