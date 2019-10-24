Минэкономики РБ: Другие страны активнее улучшали условия ведения бизнеса

Потеря 12 позиций Беларуси в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга.

Об этом говорится в комментарии Минэкономики Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь заняла 49 место среди 190 экономик мира, получив 74,3 баллов из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса.

В структуре исследуемых при составлении отчета направлений ”жизненного цикла“ бизнеса зафиксированы следующие позиции Беларуси: ”Регистрация предприятий“ - 30 место; ”Получение разрешения на строительство“ - 48 место; ”Подключение к системе электроснабжения“ - 20 место; ”Регистрация собственности“ - 14 место; ”Получение кредитов“ - 104 место; ”Защита миноритарных инвесторов“ - 79 место; ”Налогообложение“ - 99 место; ”Международная торговля“ 24 место; ”Обеспечение исполнения контрактов“ - 40 место; ”Разрешение неплатежеспособности“ 74 место.

«По сравнению с прошлым отчетом отмечено снижение по семи из десяти позиций рейтинга, две позиции остались на прежнем уровне, по одному из показателей отмечен рост», - признает Минэкономики РБ.

В то же время, с учетом традиционного перерасчета данных рейтинга, по 9 из 10 показателей благоприятности условий ведения бизнеса позиции Беларуси относительно собственных результатов прошлого года улучшились либо остались на прежнем уровне, а по одному – снизились на два балла.

«Правительство Республики Беларусь намерено продолжить реализацию комплекса реформ во всех сферах деятельности, в том числе, с учетом положительного опыта зарубежных стран и рекомендаций Всемирного банка», - говорится в комментарии.