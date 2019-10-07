S&P подтвердило рейтинг Беларуси

Рейтинговое агентство Standard & Poor's 4 октября 2019 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В/В».

Прогноз по рейтингу «стабильный», сообщает пресс-служба Минфина РБ.

S&P отмечает улучшение макроэкономической политики, что позволило стабилизировать уровень государственного долга и показатели инфляции.

По мнению агентства, внешнеэкономические дисбалансы Беларуси не будут ухудшаться, а фискальная политика останется относительно сдержанной в ближайшие 12 месяцев.

В S&P полагают, что правительство Беларуси сохранит доступ к международным рынкам капитала, включая поддержку Российской Федерации для рефинансирования платежей по государственному долгу.

По оценке агентства, экономический рост в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно.