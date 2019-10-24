Беларусь потеряла 12 позиций в рейтинге Doing Business

Беларусь заняла 49 из 190 мест в ежегодном рейтинге Doing Business, который 24 октября опубликовал Всемирный банк, потеряв 12 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Лидеры рейтинга — Новая Зеландия и Сингапур — сохранили свои позиции. На третье место с четвертого поднялся Гонконг, вытеснив Данию. На две строчки — с восьмого на шестое место — поднялись США. Грузия немного ухудшила свои позиции, опустившись с шестого на седьмое место.

За прошедший год Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с 28 на 25 место, Россия поднялась на 3 строчки с 31 на 28 место. Армения опередила Беларусь, заняв 47 место.

В докладе ВБ говорится, что в период с мая 2018 года по май 2019 года, 115 стран внедрили 294 реформ, улучшающих регулирование во всех сферах, измеряемых Doing Business.

Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия входят в число стран, которые достигли наилучших результатов по улучшению показателей в Doing Business 2020. С 2018 по 2019 год эти страны осуществили одну пятую реформ, охваченных во всем мире.

Страны Африки к югу от Сахары, а также Латинской Америки и Карибского бассейна по-прежнему отстают в плане реформ. Только две страны Африки к югу от Сахары входят в топ-50 по степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности.

Двадцать шесть стран внедрили 31 нормативное изменение, подавляющих эффективность и качество бизнес- регулирования. Таким образом, эти страны стали менее благоприятными для ведения бизнеса.