Последнее обновление: 03.09.2018 16:42

Беларусь обзавелась рейтингом от китайского агентства

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin Credit Ratings Company Limited (CCXI) 3 сентября 2018 года присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне «АА+» со стабильным прогнозом.

Одновременно агентство присвоило Беларуси суверенный рейтинг по международной шкале на уровне «BBg», сообщает пресс-служба Минфина РБ.

«Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке Китайской Народной Республики», - говорится в сообщении ведомства

CCXI является совместным проектом Beijing Zhixiang Information Management Consulting Co., Ltd. и международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

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