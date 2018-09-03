Беларусь обзавелась рейтингом от китайского агентства

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin Credit Ratings Company Limited (CCXI) 3 сентября 2018 года присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне «АА+» со стабильным прогнозом.

Одновременно агентство присвоило Беларуси суверенный рейтинг по международной шкале на уровне «BBg», сообщает пресс-служба Минфина РБ.

«Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке Китайской Народной Республики», - говорится в сообщении ведомства

CCXI является совместным проектом Beijing Zhixiang Information Management Consulting Co., Ltd. и международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.