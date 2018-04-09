S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В/B".

Прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

По мнению экспертов S&P, позитивное влияние на рейтинги страны оказывает в первую очередь потенциальная финансовая поддержка со стороны российского правительства, которая неоднократно предоставлялась в прошлом, несмотря на периодически возникающие разногласия между двумя странами.

Негативное влияние на рейтинги оказывают малоэффективная институциональная система, уязвимые показатели платежного баланса и бюджета, значительный объем фискальных расходов, не учитываемых в официальной бюджетной статистике, а также ограниченная эффективность монетарной политики, проводимой Национальным банком.

По мнению аналитиков агентства, темпы роста экономики в Беларуси останутся ниже показателей сопоставимых стран по уровню развития экономики.

"Более того, мы прогнозируем, что реальный ВВП вернется к уровню 2014 года только к концу 2019 года",- подчеркнули в S&P.

В агентстве также отметили, что прогноз "стабильный" отражает ожидания относительно того, что внешнеэкономические дисбалансы Беларуси несколько уменьшатся, фискальная политика будет оставаться достаточно сдержанной в ближайшие 12 месяцев, а правительство страны сохранит доступ к рынку, что позволит рефинансировать долговые обязательства со сроками погашения после 2018 года.

Говоря о возможном повышении рейтингов Беларуси, аналитики агентства отметили, что это возможно в случае реализации программы реформ, результатом которой станет значительное снижение внешнеэкономических рисков и урегулирование проблем в секторе государственных предприятий и банков.

Отдельно в S&P остановились на зависимости белорусской экономики от России.

"Риски также связаны с часто неустойчивым характером отношений между двумя странами. Наиболее серьезные разногласия, возникшие в последнее время, связаны с закупочными ценами на российский газ и были разрешены в 2017 году, однако нельзя исключать возможности возникновения новых спорных вопросов", - отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, одним из источников новых разногласий может стать желание Российской Федерации частично перевести пути реализации белорусского экспорта нефтепродуктов из портов стран Прибалтики в российские порты.

Кроме того, в S&P упомянули и последний "молочный спор" между двумя странами.