Последнее обновление: 16.08.2019 16:06

Нацбанк РБ займется аккредитацией рейтинговых агентств

Нацбанк Беларуси с 1 января 2020 года будет отвечать за аккредитацию рейтинговых агентств, следует из постановления правительства №531 от 12 августа 2019 года.

«2.13. Аккредитация рейтингового агентства путем включения его в реестр рейтинговых агентств и выдачи свидетельства о включении в реестр рейтинговых агентств», - такая строка добавлена в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами.

Аккредитация будет осуществляться бесплатно, но потребует подготовки пакета докумнтов.

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