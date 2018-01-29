Fitch повысило рейтинг Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch повысил рейтинг Беларуси до B с B- со стабильным прогнозом.

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг улучшен благодаря замедлению инфляции и успешным заимствованиям, которые Минск сделал в прошлом году, решив проблему рефинансирования выплат по внешнему долгу.

Fitch отмечает, что золотовалютные резервы Беларуси в прошлом году выросли до $7,3 млрд с $4,9 млрд и, несмотря на выплаты по долгам, имеют шансы сохраниться на уровне выше 6,7 млрд на конец этого года.

“Лучшая координация между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в Беларуси, разумная политика в области заработной платы и гибкость обменного курса способствовали быстрому снижению инфляции”, - говорится в пресс-релизе агентства.

На конец прошлого года инфляция в Беларуси составила 4,6% по сравнению с 10,6% годом ранее.

Всего в этом году Беларуси предстоит погасить внешний долг на $2,5 млрд. Власти планируют частично рефинансировать его за счет новых займов, включая размещение в первом квартале евробондов на сумму до $600 миллионов.