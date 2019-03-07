Уолл-стрит снизилась из-за сектора здравоохранения, энергетических компаний

Основные индексы Уолл-стрит снизились третью сессию кряду в среду, а S&P 500 зафиксировал рекордное за месяц однодневное падение на фоне снижения сектора здравоохранения и бумаг энергетических компаний.

Инвесторы ждут новых катализаторов, которые окажут влияние на динамику акций на фоне завершения сезона корпоративной отчетности, в том числе потенциальной торговой сделки США и Китая и экономических данных.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,52 процента до 25.673,46 пункта, индекс S&P 500 - на 0,65 процента до 2.771,45 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,93 процента до 7.505,92 пункта.

Сектор здравоохранения S&P 500 снизился на 1,5 процента из-за падения акций Pfizer Inc и Amgen на 2,4 и 3 процента соответственно.

Энергетический сектор потерял 1,3 процента на фоне подешевевшей нефти и снижения акций Exxon Mobil на 1,1 процента после того, как нефтяной гигант сообщил, что планирует увеличение расходов на протяжении нескольких лет для восстановления добычи нефти и газа.