Nord Stream 2 может передать последние 50 км газопровода отдельной компании

По информации газеты Financial Times (FT), консорциум Nord Stream 2 может вывести из-под юрисдикции Евросоюза большую часть строящегося второго газопровода по дну Балтийского моря.

Руководство проекта "Северный поток - 2" рассматривает возможность создания отдельной компании, которая будет владеть и управлять последним участком газопровода, пишет издание в четверг, 14 марта, ссылаясь на три знакомых с ситуацией источника.

Подобный шаг подорвет планы ЕС контролировать весь проект стоимостью 9,5 миллиарда долларов, указывает далее газета. При таком развитии событий правила Евросоюза будут распространяться лишь на расположенный в территориальных водах ФРГ участок "Северного потока - 2" протяженностью около 50 км, а остальная часть газопровода - почти 1200 км - останется за пределами европейской юрисдикции.

"Это переместит обсуждение из правовой и технической плоскостей в чисто политическую", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. При этом, согласно данным FT, план о разделении морских участков газопровода еще не обсуждался с германскими регуляторами, которые будут нести ответственность за применении в проекте европейского законодательства.

В феврале правительства стран Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения о внесении поправок в Газовую директиву ЕС. Данные изменения распространяют действие директивы на все газопроводы, по которым топливо поставляется в Европу из третьих стран. Еврокомиссия требует, чтобы трубопроводы из третьих стран действовали по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС, что должно обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.